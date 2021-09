„Endlich wieder magische Momente in Live-Konzert“

„Götterklang trifft Donaugold“: was nach einem fantastischen Märchen klingt, ist auch eines, denn Andreas Schager und Lidia Baich stehen gemeinsam mit Günther Groissböck auf der Donaubühne in Tulln und werden das „Donaugold“ glitzern lassen. Es ist das Klassik Open-Air des Jahres schlechthin und Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg hat mit den beiden Weltstars über dieses kulturelle Highlight, das am 3. September stattfindet, geplaudert. Für „Krone“-Abonennten gibt es übrigens 25 % Ermäßigung auf die Tickets, alle Infos dazu gibt es; hier.