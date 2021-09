Aufbrausende Kritik an Frauen-Zone in Thermalbad

Ein kleiner Bereich in einem niederösterreichischen Schwimmbad, der an einem Tag exklusiv für Frauen zugänglich ist, ließ zuletzt die Wogen hochgehen. Kritik und Empörung über die Aktion sowie Aufrufe zum Boykott des Thermalbades Vöslau kursieren seither in diversen Online-Foren. Während der ein oder andere User dabei die Contenance verliert, bleiben die Initiatoren der Veranstaltung trotz der auf sie herein prasselnden Hasskommentare besonnen.