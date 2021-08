Thermalbad Vöslau öffnet Zone nur für Frauen

Kein Zutritt für Schönheitsstandards

Das Thermalbad Vöslau in Niederösterreich erklärte sich hingegen dazu bereit, am 3. September einen Abschnitt der Anlage nur für Frauen zu öffnen. „Es geht an dem Tag einzig und allein darum, Raum zu schaffen, der uns oft nicht gegeben wird. Schönheitsstandards, Körpernormen und ,male gaze‘ bekommen keinen Zutritt“, so Alizadeh, die mit der Initiative auch gleich eine Spendenaktion verknüpft: Die Eintrittsgelder - drei Euro pro Kopf - werden an den Afghanischen Frauenverein gespendet.