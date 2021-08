Sportreporter-Ass Wolf-Dieter Poschmann ist tot!

In Deutschland ist er eine Legende des Sportfernsehens gewesen, aber auch in Österreich hat man ihn via ZDF gerne in den Wohnzimmern „begrüßen“ dürfen - nun ist Wolf-Dieter Poschmann im Alter von gerade einmal 70 Jahren gestorben! Wie am Montag bekannt wurde, erlag der langjährige Moderator des „Sportstudios“ einer kurzen, schweren Krankheit …