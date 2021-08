Exotische Blutsauger im Visier der Forschung

Von den Experten der WHO (Weltgesundheitsorganisation) und der ECDC (European Center for Disease Prevention and Control) wurde auch ein Katalog ausgearbeitet, an welchen Standorten die Einschleppung exotischer Mücken in Mitteleuropa zu erwarten ist. An diesen Daten orientiert sich das inatura-Forschungsprojekt. „Grob zusammengefasst können die Mücken überall dort auftauchen, wo viel Menschen und Warenverkehr herrscht“, hebt Zimmermann hervor. Sprich auf Flughäfen, Bahnhöfe, Autobahnraststätten und ähnlichen Orten. An jedem ausgewählten Standort werden mindestens fünf Fallen angebracht. Diese regelmäßig zu kontrollieren und neu zu befüllen nimmt viel Zeit in Anspruch. Hinter dem Mücken Monitoring steckt also ein großer Aufwand.