7600 Kilo gefälschter Shisha-Tabak sichergestellt

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat sind 7,6 Tonnen gefälschter Shisha-Tabak im Wert von rund 700.000 Euro sichergestellt worden. Die beiden Sendungen aus Dubai hätten an eine Adresse in der Ukraine gehen sollen. Dem hinter dem ausgeklügelten Vorgehen stehenden kriminellen Netzwerk drohen nach Angaben des Finanzministeriums hohe Strafen, da versucht worden war, rund 340.000 Euro an Steuern und Abgaben zu hinterziehen.