Youth League: Red Bull Salzburg besiegt Lille 3:1

Im Gegensatz zum Auftakt-0:2 beim FC Sevilla passte diesmal die Effizienz bei Roko Simic und Co. Dem 18-jährigen Kroaten gelang ein Doppelpack (32./Elfmeter, 49.). Zudem trug sich Dijon Kameri (65.) in die Schützenliste ein. Vor dem Elfmeter wurde Thomas Schiestl von Kevin Mercier gefoult. Vor dem zweiten Treffer von Simic, der in der 2. Liga für Liefering in acht Spielen fünfmal getroffen hat, hatte Justin Omoregie die Stange getroffen.