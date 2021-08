Asylzentrum Thalham: „Viele im Ort haben Angst“

Zahl der Asylanträge steigt

Noch vor den Wahlen wollen die Gemeindepolitiker das vertraglich fixieren - denn es gibt Probleme: Am 24. August etwa tauchten 21 Flüchtlinge unter, sie hatten alle Corona oder waren Kontaktpersonen. Am Tag darauf tauchten erneut 18 Migranten unter. Viele dort hätten nämlich laut Aigner kaum Chancen, in Österreich bleiben zu dürfen.