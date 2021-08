Albanien und Kosovo bereit für Tausende Afghanen

Albanien ist seit 2009 NATO-Mitglied und beteiligte sich mit einem kleinen Kontingent am Afghanistan-Einsatz des Westens. Der Kosovo wurde erst 2008 ein unabhängiger Staat. Die heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte ehemalige jugoslawische Provinz strebt die Mitgliedschaft in EU und NATO an. Da einige EU- und NATO-Staaten den Kosovo nicht anerkennen, ist der Prozess der Annäherung an die westlichen Bündnisse blockiert.