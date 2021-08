Festnahme: Mehrere Opfer um 700.000 Euro betrogen

Ein 59-jähriger Deutscher wird beschuldigt in der Zeit von September 2012 bis Februar 2014 in einem Hotel in Linz als Geschäftsführer tätig gewesen zu sein. In seiner Funktion nahm er immer wieder an der Planung von verschiedenen Großbauprojekten in ganz Österreich teil. Diese wurden letztendlich nicht oder in nur sehr abgeschwächter Form von ihm durchgeführt.