Bröndby tönt: „Salzburg wird Schock bekommen!“

Die dritte Champions-League-Teilnahme in Serie liegt bereit - Fußball-Meister Red Bull Salzburg startet am Mittwoch mit einer 2:1-Führung aus dem Hinspiel ins entscheidende Playoff-Rückspiel bei Bröndby IF. Dänemarks Meister hat zwar seine zuletzt mit Corona infizierten Akteure zurück, die Bullen gehen dennoch als Favorit in die Partie. Oder doch nicht? Bröndby-Coach Niels Frederiksen tönte jedenfalls vorab: „Ich denke, Salzburg wird einen Schock bekommen …“