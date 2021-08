„40 Flüchtlinge jeden Tag sind auf Dauer zu viel“

Woche für Woche nimmt in diesem Sommer die Zahl der Aufgriffe stark zu. Die Ankunft der Flüchtlinge erlebt die Bevölkerung in den grenznahen Gemeinden tagtäglich hautnah mit. Mit wachsender Unsicherheit reagieren viele Bewohner darauf. Die „Krone“ hörte sich bei den besorgten Betroffenen in der Region um.