Ernhofer: 7 Jahre nach Badeunfall Start in Tokio

„Du musst dich für nichts entschuldigen“

Am nächsten Tag besuchte er seinen Cousin auf der Intensivstation, musste sofort weinen. Reaktion von Andi: „Du musst dich für nichts entschuldigen. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich hätte auch sterben können.“ Ihr sowieso schon gutes Verhältnis wurde noch enger. Stefan, der gerade in der Ausbildung zum Physiotherapeut war, machte als Praktikant am Rehabilitationszentrum Weißen Hof in Klosterneuburg die Therapie mit Andi. Und der frühere Staatsmeister im Schwimmen wurde auch Andis Trainer. Zwischen ihnen rennt der Schmäh ohne Ende. Tokio fühlt sich für die beiden wie ein Märchen an.