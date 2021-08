Neuers Bayern-„Erbe“ gilt in Frankreich als „Flop“

Er soll eigentlich einmal Manuel Neuer beim FC Bayern und womöglich auch in Deutschlands Nationalteam beerben - doch so richtig will seine Karriere weiterhin nicht durchstarten! Ganz im Gegenteil: Alexander Nübel, der vor Beginn der neuen Saison leihweise in die Ligue 1 zum AS Monaco gewechselt war, gilt bereits nach drei (!) Spielen für seinen neuen Klub als Flop …