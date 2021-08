Auto abgefackelt als Racheakt gegen den Besitzer?

Ebenfalls im Gang sind noch die Nachforschungen nach dem Brand in einem Restaurant im Einkaufszentrum EKO in Oberwart am vergangenen Sonntag. „Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Überprüft wird nun auch, ob das Feuer gelegt worden ist“, heißt es. Diensthund „Floyd“ hatte das ruinierte Lokal abgesucht, Brandbeschleuniger waren sichergestellt worden.