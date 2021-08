Die Wahl vor der Wahl ist gefragt wie noch nie

Aktuell sind die Stimmzettel in Druck. Sobald diese eingetrudelt sind, kann mit dem Versand und der Ausgabe der Wahlkarten begonnen werden. Ab 30. August soll es soweit sein. Vier Wochen vorm eigentlichen Wahltermin beginnt also die Stimmabgabe in Oberösterreich. Ein ganz normales Prozedere – und trotzdem rückt die Briefwahl heuer in den Blickpunkt, weil die Wahlkarten so beliebt sein werden wie noch nie. Der Grund liegt auf der Hand: die Corona-Situation und die damit verbundene Unsicherheit.