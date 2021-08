Corona-Regeln: Weitere Verschärfung in Wien?

Die Covid-Situation ist alles andere als rosig. Es gibt aktuell mehr als 4000 aktive Fälle. Täglich kommen einige Hundert dazu. Gleichzeitig erlahmt die Impffreude in der Bevölkerung. Um die Stich-Quote zu steigern, touren Impfbusse durch die Grätzel. Im Austria Center kann man sich ohne Anmeldung immunisieren lassen. 64.000 Stiche sind so bereits gesetzt worden. Was könnte noch kommen? 1G für Veranstaltungen, Sport und Gastro, wieder FFP2-Pflicht im Büro oder weiter wie bisher? Wir werden darüber berichten.