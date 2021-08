Wiener Impfbus startet bei den Sommerschulen

Eine Anmeldung ist bei den Impfbussen nicht erforderlich. Den ersten Halt gibt es bereits am Dienstag bei der HTL in der Grenzackerstraße in Favoriten, am Donnerstag folgt mit der HLW3/Schulverein St. Franziskus in der Erdbergstraße 70 ein Standort in Landstraße. Die weiteren Stationen der Impfbusse werden demnächst fixiert und laufend im Tourplan der Impfbusse (https://coronavirus.wien.gv.at/impfbus) ergänzt. Geimpft werden Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren, für Unter-14-Jährige ist eine Einverständniserklärung der Eltern notwendig.