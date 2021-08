Wiener Impfbus hält jetzt vor Moschee in Favoriten

Dass die Bundeshauptstadt dem Bund einen Schritt voraus sein will, betonte Ludwig auch bei dieser Gelegenheit. So wolle man die Menschen vor dem Herbst bereits an gewisse Vorsichtsmaßnahmen angesichts einer weiteren Welle gewöhnen, wie er sagte. In den kommenden Tagen solle es daher weitere Gespräche mit Experten geben. Mögliche Schritte wolle man in der kommenden Woche kommunizieren.