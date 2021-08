Diakonie: Schulanfang ist für viele nicht leistbar

Schon ein einfaches Startpaket für die Schule koste zwischen 100 und 300 Euro. Über das gesamte Schuljahr kommen durch Beiträge wie Kopierkosten, Milchgeld, Projekt- und Wandertage je nach Schultyp Kosten von bis zu 855 Euro an, rechnet Schenk vor. In der Corona-Krise habe sich auch der Anteil an Eltern vervielfacht, die sich für ihre Kinder Nachhilfe wünschen würden, sich diese aber nicht leisten können - und zwar von fünf bis neun Prozent vor der Pandemie auf nunmehr 27 Prozent.