Hochsommer findet ein nasses und stürmisches Ende

St. Pölten: Mehr als 200 Liter Regen in nur neun Stunden

Ein Unwetter am 6. Juni brachte in nur drei Stunden 59,7 Liter pro Quadratmeter, ein weiteres am 17. Juli 78,7 Liter sowie ein weiteres am 16. August 66,7 Liter - macht in Summe 205,1 Liter in nur neun Stunden. „Noch markanter ist der Vergleich mit den Jahresniederschlägen“, so Salmi. Das Klimamittel für das gesamte Jahr liegt bei knapp 700 Litern pro Quadratmeter. Von Jänner bis zum 20. August 2021 seien allerdings schon 627,7 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, erklärte der Wetterexperte - und ein Drittel davon ging - wie erwähnt - in nur neun Stunden nieder.