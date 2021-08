Immer mit Vollgas durchs Leben: „Zeit ist kostbar“

Nachkomme eines Ritters

Groß geworden in Schwaz in Tirol als Nachkomme des Adeligen Ritter Jörg von Frundsberg (15. Jhdt.), brachte er es beim Weltkonzern Bosch zum Industriewerkzeug-Verkaufschef für Vorarlberg und Tirol. Am 1. Oktober 1989 wechselte er in die Firma seines Vaters „Wohnbau 2000“ nach Linz. Auch in der Immobilienbranche unterstrich er sein Verkaufstalent: Was mit zwei Leuten und 300 Wohnungen begonnen hat, wuchs auf 45 Mitarbeiter und 17.000 Wohnungen in Oberösterreich und der Steiermark