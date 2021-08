Wie sieht das Worst Case Szenario aus?

Letzten Endes wird uns die Hitze umbringen. Wir kommen wahrscheinlich in einen Zustand, wo der Körper nicht mehr mitkann. Der Körper muss ja die Energie und die Wärme, die durch seine Aktivitäten frei werden, abgeben können. Wenn er das nicht mehr kann, dann stirbt der Mensch - an Dehydrierung, Organversagen, an was auch immer. Und dieser Punkt ist gar nicht so weit entfernt. Das beginnt schon bei hohen 40er- und 50er-Graden, wo man sich dann nicht mehr bewegen darf. Letztlich ist unsere Zivilisation bedroht. Im Übrigen nicht nur durch den Klimawandel, sondern auch durch den Biodiversitätsverlust. Es ist völlig unklar, was uns zuerst umbringen wird.