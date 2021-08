„Roter Glundner“ und Eierschwammerl beim „Lassnig“

Nur für eine kurze Zeit im Jahr laden Jutta und Johannes Lassnig in Terpetzen bei Mittertrixen in ihre Buschenschenke ein. Die Zeit will genutzt sein, denn auf der sonnigen Terrasse mit weitem Blick über das Waisenbergerfeld servieren sie - unterstützt von den Söhnen Michael, Stefan und Andreas - ganz besondere Schmankerl.