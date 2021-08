Baustart für die neue Volksschule in Pichling

Freudige Gesichter beim gestrigen Spatenstich für die neue VS 44 in der Rathfeldstraße. Kein Wunder, wird doch bis 2023 ein modernes Gebäude entstehen, dass nicht nur 12 Klassen Platz bietet, sondern auch einen Hort für 170 Kinder. Ende gut, alles gut, könnte man sagen, nachdem im Vorjahr der Plan, Schüler während des Baus in andere Stadtteile zu transferieren, für Aufregung sorgte.