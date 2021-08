Hilary Duff postet 1. „How I Met Your Father“-Foto

Von 2005 bis 2014 flimmerte die Hitserie „How I Met Your Mother“ über die TV-Bildschirme, sieben Jahre später wird endlich die Spin-off-Serie „How I Met Your Father“ gedreht. In der Hauptrolle: Ex-Disney-Star Hilary Duff, die nun ihre Fans in helle Aufregung versetzte. Der Grund: das erste Foto vom Set.