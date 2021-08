Siegtorschütze Aaronson „super-happy“

Matthias Jaissle (Salzburg-Coach): „Unmittelbar nach dem Spiel ist es ein Stück weit Erleichterung. Es war ein Spiel, das wir uns anders vorgestellt hatten. Großes Kompliment an die Truppe, speziell die zweite Halbzeit war sehr gut. Es ist immer so, wenn man sich ganz viel vornimmt, und nach vier Minuten hinten ist, ist es nicht so einfach, so einen Rückstand wegzustecken. Die Mannschaft hat sich in der ersten Halbzeit in die Partie gearbeitet. Vor allem die zweite Halbzeit war richtig, richtig gut.“