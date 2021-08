23-Jähriger Linzer überfiel Pizza-Boten: U-Haft

Am 12. Juli 2021 gegen 22:45 Uhr wurde die Polizei in die Wiener Straße gerufen, da es dort zwischen einem Passanten und einem Lieferanten zu einem Streit gekommen sein soll. Vor Ort gab der 42-jährige Lieferant aus Linz an, dass er gerade ausliefern wollte, als der Kunde versucht habe, ihn auszurauben. Der unbekannte Täter bedrohte den Linzer mit einem Messer und forderte Geld. Da der 42-Jährige bestritt welches bei sich zu haben, sprühte ihn der Täter mit einem Pfefferspray ein und flüchtete. Dadurch erlitt er Schmerzen im Gesicht und wurde zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus eingeliefert.