Hornissenstich: Steyrer (67) drohte zu ersticken

„Herzlichen Dank der Ärztin des Notarztwagens und dem Team des Roten Kreuzes, die mich gestern Vormittag nach einem Hornissen-Angriff vor dem Ersticken gerettet haben. Innerhalb von zehn Minuten waren sie in der Waldrandsiedlung, und viel länger hätte meine Luft nicht gereicht!“ – So bedankte sich Wolfgang H. (67) aus Steyr am Dienstag auf Facebook bei seinen Rettern: „Es war ein Irrglaube, dass eine durchgeführte Sensibilisierung vor zwanzig Jahren ewig halten würde. Danke auch dem Team der Intensivüberwachung im LKH Steyr.“