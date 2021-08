Anna Gasser: 30er läutet Abschied ein

Nach den Winterspielen im Februar wird unsere Olympiasiegerin im Big Air, Anna Gasser, ihre FIS-Karriere beenden. Und wer die Kärntnerin kennt, weiß, dass sie alles daransetzen wird, mit einem großen Erfolg abzutreten. Dafür schuftete die ehrgeizige Sportlerin zuletzt am Mölltaler Gletscher in Kärnten sowie am Airbag in Scharnitz in Tirol: „Ideal, um die Tricks zu optimieren“, so Anna, die gestern einen großen Tag hatte. Unser Sportstar feierte daheim in Millstatt seinen 30. Geburtstag - ganz entspannt mit einem Familienfrühstück und einer gemütlichen Feier am Abend mit Freunden