Bettina und Björn gehen durch dick und dünn

Wer wird das „Krone“-Traumpaar 2020?

Am Montagmorgen stellten sich die Finalisten Bettina und Björn dem kronehit-Publikum vor (siehe Video oben). „Unsere Liebesgeschichte begann über eine Sport-App“, erklärt Björn. Nachdem die beiden die sportlichen Leistungen des jeweils anderen auf dieser Plattform sehr beeindruckend fanden, sich immer wieder gegenseitig Kommentare hinterließen und sich so motivierten, wurde sich das jetzige Traumpaar sehr schnell sympathisch. „Leider trennten uns über 600 Kilometer voneinander. Er wohnte in der Nähe von Stuttgart in Süddeutschland und ich komme aus Tulln, Niederösterreich“, erzählt Bettina.