Forscher: Kontaktreduktion unter Geimpften sinnlos

Forscher glaubt nicht an „Comeback von Lockdowns“

Klimek ist überzeugt: „Durch den Impffortschritt würden schon wesentlich mildere Kontaktreduktionsmaßnahmen ausreichen.“ An ein Comeback von Lockdowns glaubt der Forscher weiter nicht. Egal welche politischen Entscheidungen getroffen werden, vorbereiten sollte man diese jetzt in Ruhe. Dazu gehören laut Klimek vor allem belastbare Daten zu den Inzidenzen unter Geimpften und Nicht-Geimpften. Dann werde man sehen, wie erhöht die Fallzahlen im Vergleich sind, was die Diskussion über Maßnahmen für welche Bevölkerungsgruppen auf eine andere Basis stellen würde. Man brauche diesen „Kompass, um durch die vierte Welle zu kommen.“