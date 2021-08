Wienerin: „In meiner Wohnung tropft es ständig“

Wasserschäden stehen in Christine F.s Gemeindewohnung im 22. Bezirk seit 2006 an der Tagesordnung. „Ich kann die vielen Male gar nicht mehr zählen“, so die Pensionistin.

Der letzte Vorfall geschah Ende Juni: „Das Wasser kam direkt beim Anschluss der Küchenlampe raus“, schildert sie. Und zwar so viel, dass die 78-Jährige das heruntertropfende Wasser mit einem Kübel auffangen musste.