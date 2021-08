21-Jähriger beim „Autosurfen“ schwer verletzt

Waghalsig und dumm! Schwer betrunken saß ein 21-Jähriger Sonntagfrüh auf dem Dach eines Pkw, der von einem ebenfalls schwer betrunkenen 32-Jährigen gelenkt wurde. Bei einem Kreisverkehr in Wildon (Bezirk Leibnitz) wurde der „Autosurfer“ vom Dach geschleudert und schwer verletzt, sein Freund fuhr einfach weiter. Der Vorarlberger landete kurz darauf in einem Straßengraben. Dort nahm ihn dann die Polizei in Empfang.