Kreative Kunstschau aus dem Granitland

Im Pferdeeisenbahn-Museum in den Gewölbestallungen des Bahnhofs in Kerschbaum bei Rainbach geht es momentan bunt zu. Hier hat die Ausstellung „Power aus dem Mühlviertel“ Platz gefunden. Zu sehen sind nicht nur ansprechende Bilder, sondern es gibt auch Handwerkliches – alles „Made in Oberösterreich“.