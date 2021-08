EM: Damen-Finale zwischen Niederlande und Schweiz

Betschart/Hüberli könnten als Goldmedaillengewinnerinnen ihren im Vorjahr siegreichen Landsfrauen Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre nachfolgen, die nach Olympia-Bronze auf das Wien-Turnier verzichteten. Vor den Medaillenmatches der Frauen stehen im Stadion am Heumarkt zwei Viertelfinalspiele der Männer auf dem Programm, weitere zwei anschließend an das Endspiel. Die österreichischen Teams waren nach dem enttäuschenden Verlauf am vorletzten Turniertag in beiden Bewerben nur noch Zaungäste.