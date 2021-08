Serbischer Eremit ruft Landsleute zum Impfen auf

„Ich lebe hier, weil ich hier Freiheit habe. In der Stadt war ich nicht frei. Irgendjemand steht dir immer Weg - entweder streitet man sich mit seiner Frau, den Kindern, den Nachbarn oder der Polizei. Hier belästigt mich niemand.“ Vor einiger Zeit griffen Wölfe die Tiere an, die der Eremit in einem Gehege außerhalb der Höhle hielt. Seither kommt er wieder öfter in die Stadt Pirot. Dort hat Petrovic den Ziegen, Hühnern und Katzen einen sicheren Stall gebaut, in dem auch sein zahmes Wildschwein „Mara“ einen Platz hat.