Ein Bettelverbot ist nun auch in Urfahr geplant

Nur aggressives Betteln in Urfahr verboten

Im Gegensatz zur Linzer Innenstadt ist dort das Betteln erlaubt, bislang nur das aggressive Schnorren verboten. „Weil sich zuletzt aber immer wieder Anrainer in der Hauptstraße über aufdringliche Bettler beschwert haben, werden dort nun verstärkt Kontrollen vom Ordnungsdienst durchgeführt“, klärt FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml auf. Man wolle die Situation in den nächsten Wochen und Monaten genau beobachten und dokumentieren. „Denn das würde es brauchen, um gegebenenfalls nach der Wahl das sektorale Bettelverbot um die Hauptstraße zu erweitern“, lässt der Freiheitliche wissen und versichert: „Der Ordnungsdienst wird im Kampf gegen die illegale Bettelei ganz sicher nicht lockerlassen, völlig egal an welchem Standort.“