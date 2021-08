Kärntner Gastronomie setzt auf heimische Schnecke

Wirte setzen auf Regionalität

Ähnlich sieht es auch Ingo Pucher vom Seerestaurant Portofino in Velden: „Wir haben uns im ersten Lockdown Gedanken gemacht, wie wir noch mehr auf Regionalität setzen können und sind so auf die Krumpendorfer Schnecken gestoßen“. Und diesen Gedanken teilen immer mehr Gastrobetriebe in Kärnten - und so werden immer mehr Weichtiere zu köstlichen Spezialitäten veredelt.