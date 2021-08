Ankara: Jagd auf Syrer nach Mord an Teenager

Der Mord an einem 18-jährigen Einheimischen hat in der türkischen Hauptstadt Ankara zu gewalttätigen Ausschreitungen geführt. Medien zufolge war der Teenager von einem Syrer erstochen worden. Am Mittwochabend zogen Hunderte Menschen durch den Bezirk Altindag, warfen Stein auf Wohnungen, in denen sie syrische Staatsbürger vermuteten, und plünderten Läden. Auch von Hetzjagden auf syrische Flüchtlinge war die Rede.