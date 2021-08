Bayern-Boss Kahn möchte „Historisches schaffen“

Nach einer holprigen Saisonvorbereitung eröffnet der FC Bayern am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach die Bundesliga-Saison. Die Zielsetzung ist klar. Bayern-Boss Oliver Kahn möchte „etwas Historisches schaffen“, der Rekordmeister peilt die zehnte Meisterschaft in Folge an. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.