Baumgartner will noch „ein Schäuferl drauflegen“

In den Spielerrat gewählt

Sein Wort hat in der Kabine Gewicht - auch, weil er von seinen Kollegen in den Spielerrat gewählt wurde. „Ich habe mir da einiges erarbeitet, die Wahl in den Spielerrat ist ein weiterer Schritt in meiner Karriere. Auch für meine Persönlichkeitsentwicklung ist es gut, noch weiter in die Führungsrolle reinzuwachsen“, so Baumgartner. Umgehen könne er gut damit, auch da er schon in der Jugend gerne Verantwortung übernommen habe. „Wenn man in so eine Rolle schlüpft, erwarten die Spieler schon etwas von einem. Ich stelle aber ohnehin sehr hohe Ansprüche an mich selbst, deshalb ändert das für mich nicht groß etwas.“