Der Zwischenbericht im Eishockeysumpf ist fertig

Seit genau einem halben Jahr ist ein Linzer Chefinspektor suspendiert, weil er in den Sumpf um die Black Wings und dessen ehemaligen Manager geraten war. Amtsmissbrauch ist der Vorwurf. Der Ermittlungsbericht an die Korruptions-Staatsanwaltschaft in Wien ist zwar fertig, aber die lässt sich mit Entscheidungen Zeit.