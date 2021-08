Eltern nach Gasdrama noch nicht vernehmungsfähig

„Es wird ein medizinisches Sachverständigengutachten eingeholt, das klären soll, wie lange die verstorbenen Kinder in der Garage gelegen sind, wie hoch die Konzentration an Kohlenmonoxid war“, erklärt Ulrike Breiteneder von der Linzer Staatsanwaltschaft. Eine Obduktion von Johannes (2) und Matthias (5), die am Morgen oder Vormittag des 26. Juli erstickt waren, war aber nicht nötig. Auch fehlen noch die medizischen Unterlagen aus Regensburg, wo die reanimierte Mama der Buben in der Druckkammer gerettet worden war. „Das geht nur über ein offizielles Rechtshilfeansuchen“, erklärt die Staatsanwältin. Auch ein etwaiges Gutachten über das Notstromaggregat, das nach der Sturmnacht in Betrieb genommen worden war, ist noch denkbar.