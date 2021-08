Freispruch nach Hitler-Gruß vor drei Polizisten

Der Monteur Emir B. aus Steinhaus/W. war am 6. März mit seiner Frau und vier Kindern nach Wien gefahren, um am Heldenplatz gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Drei Polizisten beobachteten, wie der in Bosnien geborene Österreicher beim Anblick einer Deutschen Flagge – mehrere Sekunden lang in strammer Haltung verharrend – den rechten Arm zum Hitler-Gruß erhoben und „Deutschland“ gebrüllt haben soll. Für die Polizisten ein klarer Fall von NS-Wiederbetätigung. B. widersprach und behauptete, namentlich nicht bekannten Kollegen aus Deutschland gewunken zu haben.