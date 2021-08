Frecher Betrüger hat es auf Goldmünzen abgesehen

Hilfe bei Wohnungsauflösungen bot ein 40-Jähriger in Inseraten an. Doch in Wahrheit hatte es der Betrüger weniger auf Möbel als auf Goldmünzen abgesehen. Mit dieser Masche täuschte er in Graz, Linz und Wien seine Opfer und richtete 135.220 € Schaden an.