Warren Buffett: Reicher als reich

In rund 90 Unternehmen investiert

Anders als viele eitle Neureiche ist Buffett stets bescheiden geblieben, nuckelt an seinem Cola und hat in rund 90 Unternehmen investiert. Darunter so bekannte wie Apple, Coca-Cola oder Bank of America, aber auch in private Eisenbahnen, Energiekonzerne, Versicherungen und vieles mehr.