Taliban patrouillieren bereits mit Humvees

In Afghanistan schreitet der Vormarsch der radikalislamischen Taliban weiter ungebremst voran. In den vergangenen vier Tagen eroberten die Dschihadisten sechs Provinzhauptstädte - darunter auch den ehemaligen Bundesheer-Einsatzort Kunduz. Zum Teil werden Gebiete den Kämpfern widerstandslos übergeben. Afghanische Soldaten und Polizisten suchen das Weite und hinterlassen Waffen, Munition und Fahrzeuge in Kasernen und auf Militärbasen. Seit einigen Tagen verbreiten sich in den sozialen Netzwerken Videos, die die Islamisten während Patrouillen oder Paraden auf und in Humvees der afghanischen Armee zeigen.