„Die Highlander-Veranstalter trifft keine Schuld“

Der tragische Unfalltod eines Teilnehmers des „Highlander“-Radmarathons erschütterte am Montag nicht nur Vorarlberg. Das Bregenzer Rad-Ass Mathias Nothegger hatte bereits während des Rennens in einer Live-Übertragung vor den schwierigen Bedingungen gewarnt, appelliert nun an die Selbstverantwortung der Teilnehmer und nimmt die Veranstalter in Schutz.