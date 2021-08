Schreckliches Drama beim „Highlander“-Radmarathon

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der abgängige Radfahrer um 11.41 Uhr den Checkpoint in Bludesch passiert hatte, jedoch keine Durchfahrt beim nächsten Checkpoint in Laterns/Gerstenböden registriert wurde. In weiterer Folge wurde eine Suchaktion im betreffenden Streckenabschnitt organisiert. Im Zuge dieser Suchaktion konnte von Mitgliedern der Bergrettung Rankweil entlang der L 51 in Laterns in einer Spitzkehre (Kilometer 16) etwa acht Meter unterhalb der Fahrbahn ein Rennrad entdeckt werden.